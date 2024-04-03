مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

مسلسلات رمضان 2024..

استكملت احداث الحلقة الـ24 من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي الذي يقدم شخصية عرب السويركي، حيث يقرر أن يمكث في منزله ولا يعود مرة أخرى إلى فيلا أبو عمار، حتى يستطيع أن يعود لكامل رشده مرة أخرى.

يأتي علي شقيق عرب السويركي إلى المنزل، ليتحدث معه حول فكرة بيع منزلهما، حتى يتجوز من الفتاة التي يريد الزواج منها، ليرفض ذلك عرب وأمه، ليدخل الثنائي في حالة خلاف كبير، ويقرر عرب ألا يبيع البيت نهائي ويقول لشقيقه إنه يهتم بمصلحته أكثر من أي شىء في الدنيا، ليتحدث معه شقيقه حول فكرة أنه لا يعلم مصلحته وأن اختار حنان التي كانت تعمل في الدعارة ولم يتحدث معه أحد في شىء إلا أن علم أنه أخطأ.

تطلب صباح الجياش التي أتت إلى منزل عرب في المغربلين، أن يعود للعيش في فيلا أبو عمار، الأمر الذي يجعله يوافق على فعل ذلك، ويؤكد أنه سوف ينتقم من عبدربه وكل من فعل في كل ذلك، وتقنعه أنغام للتواجد في إحدى مصحات الإدمان.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.