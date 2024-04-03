الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دينا فؤاد تشعل أحداث الحلقة 24 من مسلسل حق عرب بزواجها من رياض الخولى

مسلسل حق عرب
مسلسل "حق عرب"

أحداث مثيرة ومشوقة يشهدها مسلسل "حق عرب" بطولة النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد، حيث أشعلت دينا فؤاد والتى تجسد بحرفية شخصية "حنان الغرباوى" أحداث الحلقة 24 بزواجها من رياض الخولى والذى يجسد شخصية المعلم عبد ربه كبير المغربلين فى سياق الأحداث، حيث يأتى زواجها من عبد ربه بعد حدوث مشاحنات بينها وبين خطيبها "عرب السويركي" يجسده أحمد العوضى.

وفى مشهد مؤثر ظهرت "حنان الغرباوى" دينا فؤاد، أمام فستان عرسها وهى حزينة وتبكى بالدموع كونها ستتزوج من المعلم "عبد ربه"،  وليس من "عرب السويركي" أحمد العوضى، وجسدت دينا المشهد بحرفية كبيرة وبصدق فى التمثيل والأداء، وأيضا فى مشهد ليلة زفافها حيث طلب منها المعلم عبد ربه عدم الإنجاب وهو الشيء الذى وافقته عليه، وطالبها بإزالة الرحم عن طريق عملية طبية لكنها رفضت إزالة الرحم وأخبرته إنها لا ترغب فى الإنجاب ولكنها ستتبع الطرق الأخرى.

وشهدت الحلقة ذهاب "عرب السويركي" أحمد العوضى، إلى المغربلين وتحديدا منزل عبد ربه، ليلة زفاف حنان وفى يده سكين كى ينتقم من عبد ربه الذى تزوج خطيبته، لكن اصدقاءه منعوه من الدخول ومواجهة عبد ربه وطالبوه بعدم التسرع خشية من دخوله السجن.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد تصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

حق عرب أحمد العوضي دينا فؤاد

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