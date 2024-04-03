جمال يشاهد خيانة زوجته بعينه.. أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، اكتشاف جمال خيانة زوجته سميحة ابنت المعلم عبدالربه له مع رباح أبوالدهب، وذلك بعدما قام باستنساخ نسخة لمفاتيحها الخاصة في أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

وهجم جمال عليهم حاملا سلاح ناري وهما بغرفة النوم ورباح يطلب منها تغير ملابسها للاحتفال بكسر عرب السويركي، قائلا: “أنا شايف أننا نحتفل إحنا التلاتة، صحيح أقلب القدر علي فمها تطلع سميحة لأمها”.

مسلسل حق عرب

لكن سريعا هجم عليه رباح أبوالدهب واستطاع أخذ منه السلاح، وطلب من سميحة سرعة الخروج من الشقة.

وهدد جمال قائلا: “دلوقتى لو قتلتك مش هاخد فيك يوم واحد، هقول دخل يسرقني واتهجم عليا وهطلع منها زي الشعرة من العجينة"، وطلب منه الخروج من الشقة بدلا من قتله.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.