الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاء عامر: الوجوه الجديدة فى "حق عرب" مليئة بالحيوية ومهارتهم التمثيلية مميزة

وفاء عامر في مسلسل
وفاء عامر في مسلسل حق عرب

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود الأفعال التي تأتيها على مسلسل “حق عرب”، والذي يتصدر مؤاشرات الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان الجاري.

 

وعن تفاصيل وكواليس تصوير العمل قالت للدستور:"المسلسل حقق لي السعادة منذ أول يوم تواجدت فيه باللوكيشن، فأنا شعرت أنهم ناسي وأحبابي ولم أشعر بأي شعور سلبي ولو مرة واحدة وهذا أمر جيد بالنسبالي يجعلني أشعر براحة شديدة وقت التصوير ومن ذلك أستطيع أن أقدم افضل ما لدي".

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وفاء عامر تشكر الوجوه الجديدة بحق عرب 

وعن رأيها في الوجوه الشابة المشاركة في العمل قالت:"الوجوه الجديدة التي شاركت في العمل أدائهم حلو ومحققين حالة مميزة، فمثلا دينا فؤاد وهي أقدمهم وتعتبر نجمة قدمت أعمال جيدة من قبل وتقدم حالة جيدة للغاية في المسلسل، وبخلاف دينا لدينا بنات أخرى أقل شهرة يمكن منها لكن شاطرين ايضا، ولديهم احساس بالمسئولية، مثل دنيا المصري وكذلك كارولين عزمي ويجسدان شخصيات بناتي في العمل، كذلك الفنان أحمد عبدالله محمود فهو شخص ممتاز، كمان ميدو أحمد ماهر عظيم جدًا، فجميعهما يقدمان ادوار ذات خط درامي قوي وكبير وهذا يحسب للعوضي جدًا فهو لا يغير من أحد وبيدعم كل الشباب العاملين معه في المسلسل فأنا أرى انه يجعل الجميع يخرج كل ما بداخله من طاقات تمثيلية كبيرة بداخلهم".

وفاء عامر في مسلسل حق عرب


وفاء عامر تشكر سينرجي 

وعن تعاونها مع شركة سينرجي قالت:"هي شركة محترمة ولديها كيان كبير وبها أناس لديهم حس فني كبير للغاية، وبمقدرتهم أن يختاروا العمل الجيد من الورق ويكونوا متأكدين من نجاح هذا العمل، فمن الممكن أن يكون ورق هذا العمل عرض على ثلاث او أربع شركات انتاج ورفض، لكن سينرجي وافقت عليه ورأت فيه حالة فريدة تصل لقلوب الجمهور ببساطة وهذا نجاح كبير منهم".

وفاء عامر في مسلسل حق عرب

واختتمت:"أختيار حسام شوقي واستاذ تامر مرسي ملىء بالنظرة الجيدة للأمور وفي الأخير هي شركة ناجحة وكبيرة ولها تاريخها الفني المشرف، فقد شافوا ورق حق عرب من البداية وعلموا انه يستحق ان يتعمل منه حدوتة جيدة للمشاهد، وأنا مبسوطة قوي من هذه الشركة لأن قبل كده كان لهم رؤية جيدة ايضًا في مسلسل قدمته معهم وهو "جزيرة غمام"، والعمل كسر الدنيا".

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