مسلسل حق عرب.. ملخص الحلقة 22: عرب السويركي يعاني

تتواصل أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل “حق عرب”، بظهور معالم الإدمان الشديدة على عرب السويركي، حيث يقوم بمكالمة صديقه المقرب، ويطلب منه ان يأتي له بالهروين، لأنه يشعر بتعب شديد للغاية، لكن صديقه يرفض ليقوم بمحايلته كثيرا ليأتي له بالكيف المميت.

ويؤكد عرب السويركي لوالدته أن الكارهين له ضربوه بالحقن، وهو ما جعله مدمن، إلا أنها دخلت في حالة بكاء هيستيري لما وصل إليه نجلها من كارثة قد تدخله في بوابة الموتى لإدمانه المخدرات.

تأتي أنغام للاطمئنان على عرب السويركي لكن والدته تتحدث معها بشكل سىء لأن والدها هو ما فعل ذلك بنجلها، في حين أن عرب يتحدث معها حول أنها ليس لها أي ذنب في شىء والمشكلة كلها تأتي من والدها وهي إنسانة أصيلة طيبة لا تشبهه إطلاقا.

تقوم والدة عرب بالحديث مع أنغام بمفردهما وتسالها عن أسباب اهتمامها الزائد بعرب وتستفسر عن ذلك بشكل جدي، لتؤكد لها أنغام أنها تحبه كثيرا وتحب أن تكون بجواره دائمًا، وقد وقفت أمام والدها بسبب حبها له.

أبطال مسلسل حق عرب



المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.