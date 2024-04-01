مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي.. ملخص الحلقة 21

شهدت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الساخنة، بدأت بتحرير عرب السويركي من ايدي مرزوق وابنه مازن، وذلك بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد ابلغت الشرطة عن اختفاءه.

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

كما شهدت ذهاب صباح (وفاء عامر) إلى ابنتها سميحة لتلقينها لوما شديدا عما قالته لوالدها عبد ربه بشان اخلاق والدتها وأنها على علاقة بعرب السويركي، معتبراها سبب العداوة لأي حدثت بين عرب السويركي وعبد ربه.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

وقالت لها صباح" ادعى عليكي تخلفي بنت توريكي اللي انتي عملتيه فيا مش مسامحاكي ليوم الدين).

كما شهدت الحلقة 21 دفاع والده عرب السويركي (سلوى عثمان)، عنه أثناء قيام رجال عبد ربه بضربه اشد الضرب في وسط الحارة، ليقوم أحدهم بمحاولة ضربها ولكن عرب يفديها ويقوم بضرب من تجرأ عليها بمحاولته لضربها.

تفاصيل احداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة انتظار عبد ربه عرب في قدومه وتظهر عليه أعراض التعب الشديد والانكسار، والضعف ليقول له: جيت برجلك يا عرب يا سويركي.

وعلى الفور تقوم رجال عبد ربه (رياض الخولي) بضرب عرب السويركي وسط الحارة أشد الضرب دون أي مقاومة منه.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.