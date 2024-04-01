الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

من الخطف للضرب.. تفاصيل الاعتداء على العوضى فى أحداث الحلقة 21 من "حق عرب "

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، قيام رجال مرزوق الأشموني بإلقاء عرب السويركي في الصحراء بعد خطفه لمدة أيام، وعثر عليه أحد الماره وقاموا بتوصيله لمنطقة المغربلين.

مسلسل حق عرب

لكن فور وصوله وجد رجال المعلم عبدربه في استقباله وقاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح ولقنوه “علقة ساخنة”، وحاولت أنه الدفاع عنه لكن قام رجال المعلم  بإلقائها أرضا.

مسلسل حق عرب

وكانت شهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة، مثل خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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