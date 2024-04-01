وفاء عامر تتوعد زوجها بالقتل.. أحداث الحلقة 21 من "حق عرب"

"دماغي هتفرقع لازم أقول لعبدربه الحقيقة اللي خبيتها عن العالم كله" بهذه الكلمات بدأت بها المعلمة صباح الجياش والتي تجسده الفنانة وفاء عامر لـ" محاسن الخادمة" في أحداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب.

واستكملت صباح الجياش حديثها: "مش هينفع أخلي عبدربه يأذي ابني عرب، بعد ما خبيته عن العالم كل الوقت ده"، لكن ردت عليها محاسن "المعلم عبدربه مش هيسمي عليك هل يعقل أن الحلم يتحقق بالسرعة دي، وأن الأب وابنه يدورا على بعض عشان يقتلوا بعض ".

مسلسل حق عرب

لكن ردت المعلمة صباح قائلة: "عرب حته مني واللي يقرب مني هقتله حتى لو عبدربه نفسه".

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات القادمة.

مسلسل حق عرب

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، وأخذا الإثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

مسلسل حق عرب

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب واعطاءه حقن مخدرات ليصبح مدمنًا انتقامًا لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.