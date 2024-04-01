دينا فؤاد تحاول الاطمئنان على العوضى ووالدها يمنعها...أحداث الحلقة 21 من "حق عرب"

حاولت حنان الغرباوي والتي تجسد دورها الفنانة دينا فؤاد الذهاب للاطمئنان على عرب السويركي بعد علمها بتعدي رجال المعلم عبد ربه عليه، في أحداث الحلقة 21 من مسلسل “حق عرب”، لكن منعها والدها قائلا: إزاي هتروحي له وإنتي إديتي كلمة للمعلم عبد ربه إنك هتتجوزيه، وأصر على عدم خروجها قائلا: “هتخرجي على جثتي”.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث التي ستكون محور النهاية خلال الحلقات المقبلة .

مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 20 خطف عرب السويركي على يد مرزوق والد مازن (جلال الزانكي)، واخذا الاثنين يتوعدان لعرب السويركي بتعذيبه.

مسلسل حق عرب

تفاصيل أحداث الحلقة 20 من مسلسل حق عرب

وبالفعل قام رامي (تامر شلتوت) صديق مازن، بتعذيب عرب وإعطائه حقن مخدرات ليصبح مدمنا انتقاما لما فعله عرب فيهما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.