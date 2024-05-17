نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- فحص الموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

- ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المبكرة المعاملة بالجبر لين وذلك بعد العقد مباشرا والتي يتم إعدادها والتبكير من نضجها لتصديرها إلى الدول العربية وغيرها.

- يمكن استخدام الدرومكس عند طراوة الحبات للإسراع من النضج لزيادة حجم الحبات والوزن الكلي للعناقيد لمده 7 أيام.

- بداية عمل التحليق للجذع أو القصبات في العنب بأصنافه في النصف الثاني من الشهر وهي مهمة حيث إنها تزيد من حجم الحبة والوزن النهائي للعناقيد وابتكر من النضج وفيها يتم عمل حز في الجزع والأفرع الثانوية حتى يصل أكبر كمية غذاء للعناقيد.

- يتم رش الاميكتون بمعدل 250 جم لكل 100 لتر ماء لتثبيت العقد.

- ويتم رش العنب لطومسون والفيلم والسبريور باستخدام أقراص الجبرين وذلك عند وصول حبة العنب إلى 4 ملي ميكرون بتركيز20 جزءا في المليون (قرص/ 100 لتر ماء) ويتم تكرار هذه الرشة بعد حوالي 10 أيام من الرشة الأولى ويتم إضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم لكل لتر ماء توب فيلم.

ثانيا: التسميد

ا- الأشجار التي تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

- يتم إضافة 300 جم (سماد مركب من العناصر الكبرى) للأشجار أكبر من 3 سنوات

- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم

ب- تسميد أشجار العنب التي تروى بالتنقيط

السرية الأولى – يضاف 2 ك سلفات نشادر

السرية الثانية- يضاف 2 ك سماد مركب 19 – 19 – 19

السرية الثالثة- يضاف 2 ك سلفات بوتاسيوم

الحرية الربعة- يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر

يضاف 2 لتر حامض نيوميك مرة في الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى

300 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 16 لتر/ يوم

السنة الثالثة 20 لتر/ يوم

السنة الرابعة 32 لتر/ يوم

رابعا: برنامج المكافحة

لمبادة 1.5 سم/ لتمراء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم/ الترماء + مادة ناشرة- وسبيلا 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرةعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

- مكافحة المن والتربس والفاسد (مطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة- وسبيلان 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة.

- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3 سم/ لتر ماء.

- مكافحة الأكاروسات برش فيرتيميك 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة- رش اباماكس بمعدل 1 سم/ لتر ماء + مادة ناشرة.