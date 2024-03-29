السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل حق عرب الحلقة 19.. "عبد ربه" يأمر "صباح" بالتنازل له عن ممتلكاتها

حق عرب
حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 19.. بأمر “عبدربه” زوجته “صباح” بعدم مغادرة منزلها، وأمرها بالتنازل له عن كل ممتلكاتها، إلا أنها ترفض.

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مسلسل حق عرب الحلقة 19

يذهب عرب السويركي الى والد حنان، ويطلب الزواج منها إلا أنه يطلب منه الابتعاد عنها.

تستكمل الحلقة بخناقة بين رباح وعرب السويركي، بسبب انه علم ان رباح هو من تحدث عن علاقته بصباح الجياش.

تستكمل الأحداث بالقبض على انغام في تهمة تزوير عمله وهو ما فعله فيها “مازن” جلال الزاكي، الذي وضعها في هذا المأزق بسبب عدم رضاها الزواج منه .

 

أبطال مسلسل حق عرب


والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل حق عرب


وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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