مسلسل "حق عرب" الحلقة 18.. أنغام تعترف بحبها لـ "عرب السويركي"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل حق عرب الحلقة 18.. بدأت الأحداث باعتراف “أنغام” كارولين عزمي، بحبها لـ “عرب السويركي” أحمد العوضي، ليؤكد لها أنه خرج للتو من تجربة صعبة ولا يشعر بقلبه.

من ناحية أخرى، تزيد شكوك “عبدربه” أحمد العوضي، في زوجته “صباح”، ويقرر ان يُرتب كمينًا لها ليعرف حقيقة علاقتها بـ"عرب".

مسلسل حق عرب الحلقة 18

يعلم أحمد عبدالله محمود بخيانه زوجته سميحة له ويسمع تسجيل صوتي من رباح وهو يؤكد انتظاره لها في الشقة، فيقرر التكتم على الأمر لمراقبتها والانتقام منها.

يرى احمد عبدالله زوجته وهي في احضان عشيقها “رباح” وليد فواز، ويقرر الانتقام.

يطلب “عبدربه” من “عرب” العودة من جديد للعمل معه، إلا ان “عرب” يبلغه انه الآن يعمل مع الجياشيين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.