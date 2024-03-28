حلا شيحة: "هنا" شقيقتي أكثر شخص أثق في رأيه بشأن أعمالي الفنية

قالت الفنانة حلا شيحة، إن مسلسل "إمبراطورية م" سجل عودة قوية لها لعالم المسلسلات بعد غياب دام لأعوام، عقب اعتزالها وعودتها من جديد.

أضافت حلا، لـ"الدستور": "بحاول اختار الأفضل بالنسبالي لكن بحب استشير إخواتي وأكتر واحدة فيهم بتبقى هنا علشان هي دارسة وشاطرة قوي في حتة السيناريو وبتفهم أبعاد الورق حلو ولا لأ، ينفع يتعمل ولا لأ، فأنا بحب استشير هنا جدا في ده وممكن في الآخر اسال أمي وأبويا لأني بحب رأيهم جداً وبحترمه وبحب اتبارك بيهم، فعلاقتي بوالدي علاقة أبوة وصداقة، ودائمًا ما يشركني ويشرك شقيقاتي في لوحاته الجديدة، ودائمًا ما يأخذ مني الألوان التي يستخدمها وأخذ رأيه في كل كبيرة وصغيرة".

تعاون حلا والمتحدة

وعن التعاون مع شركتي “أروما” و"المتحدة" قالت: "أنا سعيدة إني راجعة في عمل من إنتاج الشركة المتحدة، أيضا أروما، في رمضان 2014، وسعيده بثقتهم فيا واختيارهم لي، وأتمنى أكون على قد الثقة دي، والسنة الجاية حنقدم أعمال أكتر مع بعض، وبشكرهم على مجهودهم الكبير علشان العمل يطلع في أحسن صورة".

العمل القادم لحلا شيحة

وعن عملها القادم والعودة للسينما، قالت: "السينما عشقي الأول وأرى نفسي دائما فيها، وإن شاء الله السيزون الجاي تشوفوني في السينما، وده الوقت المناسب للعودة إليها خاصة أن هناك تنوع كبير وفي أسواق جديدة اتفتحت، فأكيد حيكون فرصة جيدة لأعمال جديدة ومختلفة، ولدي تطلع كبير في تقديم شخصيات عديدة وقصص فنية متنوعة وبها الكثير من التفاصيل المميزة خلال الفترة المقبلة، فأنا أصبحت أفكر بشكل مختلف ومنظم، وأسعى إلى تقديم أعمال لم أقدّمها من قبل، والأهم من ذلك أن تكون قريبة من الناس، وأشعر بأن الأعمال القادمة من الواقع هى الأعمال التى تجد المردود الجيد من الجمهور، وللعلم هذه الموضوعات هى التى أحبها وأعمل على تقديمها خلال الفترة القادمة".