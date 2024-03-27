الحلقة الـ17 حق عرب.. عرب السويركي يتشاجر مع حنان والأخيرة تقرر الانفصال عنه

تواصلت احداث الحلقة الـ17 من مسلسل "حق عرب"، بخروج حنان الغرباوي من محبسها وعودتها الى منزلها، ليعلن عبدربه “رياض الخولي” انها شريفة ولم ترتكب اي جرم وانها ستكون في عهدته والذي يتحدث عنها سيكون له عقاب شديد معه.

وتتواصل الأحداث، بمشهد ناري بين ميدو احمد ماهر ووالدته “سلوى عثمان”، حيث حاول اجبرها ان تأتي معه وهو يقوم بخطبة من يحبها، مؤكدا ان عرب السويركي ليس شقيقه وسيقول ذلك لأهل عروسته، إلا أن والدته ترفض ذلك وتقول له أنها رافضة هذا وأنها ليست راضية عنه.

تتواصل أحداث المسلسل بخناق بين رباح “وليد فواز” وصديق عرب السويركي، الذي قام رباح بضربه ضربا شديدا بسبب سرقته لـ 150 ألف جنية نظير خيانته لصديقة عرب، ليقوم رباح بمحاولة قتله، وهو ما يجعله يغمى عليه وحيدا في شقته ويتركه ويذهب مسرعًا حتى لا يحدث له قلق من أهالي المنطقة.

يأتي عرب السويركي إلى منزل حنان، ليتحدث معها حول خروجها من السجن وحضورها المنطقة برفقة عبدربه، الأمر الذي يجعلها ترد عليه وتقول له أنه طلب منها الزواج، في حين أنه لم يقف بجوارها في قضيتها، الأمر الذي جعله يؤكد له أنها أخطأت مرتين في حقه وسامحها، لكن هذه المرة كانت الأسباب كلها ضدها وهو ما جعله يقف ضدها، لتقرر حنان أنها لن تعود له مرة أخرى.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الـ17

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الـ17

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.