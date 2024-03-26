الحلقة 16 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يلجأ إلى رجل أعمال شهير لحمايته

تواصلت أحداث الحلقة 16 من مسلسل حق عرب، بكذب منى على النيابة، حيث قالت إن حنان كانت بمفردها في الشقة التي تم القبض عليها، مؤكدة أنها تعمل في مجال الدعارة، الأمر الذي يدخل حنان في حالة حزن شديدة، ويؤكد دخولها السجن والتهمة عليها.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16

فيما يقوم المحامي الخاص بحنان، خلالا احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 ، بطلب تحويلها إلى الطب الشرعي للكشف عن عذريتها، الأمر الذي يفاجىء حنان ويدخلها في صدمة كبيرة مما آلت إليه الأمور .

وضمن احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 يحاول عبدربه “رياض الخولي”، أن يقنع ابنته أنغام “كارولين عزمي”، بالزواج من جلال الزاكي، الذي قام بتهديد والدها وتهديد عرب السويركي ويحاول قتله، لكنها ترفض ذلك تماما، وتقرر غلق الموضوع تماما.

وخلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 16 ، تواصل عرب السويركي مع أحد رجال الأعمال الذي يحمل اسم “أبو عمار” والذي قام بالماضي بالتواصل معه وسؤاله حول العمل معه، لكن عرب قد رفض ذلك مسبقا بسبب حبه لعبدربه والعمل معه، مؤكدا له أن هناك أعداء له، وهو ما يجعله يقف بجانبه ليشعر عرب بالارتياح بالعمل معه في التجارة.

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أبطال حق عرب



مسلسل حق عرب يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.