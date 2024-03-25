مليحة.. رحلة ملهمة من قلب فلسطين إلى مصر

تنطلق غدًا الثلاثاء أولى حلقات مسلسل مليحة ، والذي يتناول قصة فتاة فلسطينية تهرب من ويلات الحرب متجهة إلى مصر، في إطار من الدراما والتشويق الممزوج ببعض الجوانب الرومانسية على هامش القصة، وذلك على عدد كبير من القنوات المختلفة، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش إت.

مسلسل مليحة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولى

ويعرض العمل بدءًا من 16 رمضان الساعة 11:30 مساء في رمضان شاشة ON، ويصور المسلسل في لوكيشن كامل يظهر مدينة طرابلس الليبية وبناء لوكيشن يظهر معبر السلوم، وهو ما يتم هذه الفترة التصوير فيها، بجانب الوحدة الإخراجية الثانية التي يتولاها شريف عرفة.

أماكن تصوير مسلسل مليحة

اللوكيشن تم بناؤه منذ فترة قبل شهور من انطلاق عرض العمل في رمضان الجاري، وذلك بقيادة مهندس الديكور فوزي العوامري، الذي يقدم حالة فنية مميزة وشكلًا يقترب من الواقع الحقيقي لمدينة طرابلس خاصة.

قصة مسلسل مليحة

المسلسل يتناول بشكل مختصر قصة فتاة فلسطينية وأسرتها جاءوا من حدود ليبيا إلى مصر، لتحاول أن تذهب من خلالها مرة أخرى لغزة، خاصة أنها قد تركتها مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، ومع الوقت تتعرف الفتاة بالضابط المصري الذي يقدم شخصيته دياب وتنشأ بينهما مشاعر في ظل الأزمة التي تعاني منها على الحدود المصرية الليبية، وسرعان ما تظهر تفاصيل القصة بشكل أعمق.

ويحاول صناع العمل سرعة الانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثانى من شهر رمضان 2024 على قنوات ON وcbc والحياة ومنصة watch it.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.