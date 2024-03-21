الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة الحياة

مليحة
مليحة

روجت الصفحة الرسمية لقناة الحياة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمسلسل مليحة المقرر عرضه في منتصف شهر رمضان الحالي عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتحدث عن قضية هامة وهي القضية الفلسطينية.

 

وكتبت الصفحة على البوستر الرسمي الخاص بأبطال مسلسل مليحة قائلًة: "انتظروا مسلسل #مليحة ابتداءً من 16 رمضان على شاشة #قناة_الحياة #دراما_المتحدة #شهر_الفرحة"، حيث سيكون المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة الـ 15 حلقة في مواعيد مختلفة.

 

مواعيد عرض مسلسل مليحة

 

الموعد الأول الذي سيعرض فيه مسلسل مليحة في تمام الساعة الـ 11:15 مساء، والإعادة ستكون في تمام الساعة 8:15 صباحا، والخامسة صباحا.

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قصة ملسل  مليحة

مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

 

وخلال أحداث مسلسل مليحة تنشأ بين مليحة والضابط أدهم مشاعر، ولكنها وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

 

مسلسل مليحة

يذكر أن القائمين على مسلسل مليحة، استعانوا بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية التي يتولاها شقيقه المخرج عمرو عرفة، وذلك لسرعة الانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على قنوات dmc وcbc والحياة ومنصة watch it، وانتهت المؤلفة رشا الجزار من تسليم حلقات المسلسل بالكامل.

أبطال مليحة

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

 

مسلسل مليحة
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