أبرزها مليحة وجودر.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 في النصف الثاني من الشهر الكريم

أيام قليلة وينطلق عرض عدد من الأعمال الفنية التي يلعب بطولتها نجوم كبار من بينهم ياسر جلال وأسر ياسين وأشرف زكي وشريف منير، حيث يشارك هؤلاء النجوم في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل جودر

يعتبر مسلسل "جودر" أحد الأعمال المتنافسة في النصف الثاني من مسلسلات رمضان 2024، ويندرج ضمن نوعية الدراما التاريخية الخيالية في إطار الفانتازيا. يستلهم العمل حكاية من حكايات "ألف ليلة وليلة"، وهي حكاية "جودر" إحدى الشخصيات الخيالية المشهورة في كتب القصص، بما في ذلك شخصيات رئيسية مثل الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل سندباد وشاه زمان ومرجانة من قصص شهرزاد.

يأتي السيناريو والحوار من قلم المؤلف الكبير أنور عبدالمغيث، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم ياسر جلال مجموعة من النجوم والفنانين مثل الفنانة اللبنانية نور، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، أحمد ماهر، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، أيتن عامر، العمل من إنتاج شركتي ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

مسلسل فراولة

تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك، تحلم أن تتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة.

ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن، هم: "شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يدعم القضية الفلسطينية، حيث تدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل بدون سابق انذار

يجسد الفنان أسر دور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياة العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة حيث تلاحظ ليلى على ابنها المولود حديثًا بقعًا غريبة على جسده، فتذهب مع زوجها إلى الطبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتظهر نتائجه بإصابة الطفل بسرطان الدم، ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية نقل نخاع، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.