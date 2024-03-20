أحمد عيد عن "الحشاشين": العمل يجسد واقع إنتاجي ضخم يليق بمكانة مصر

مسلسلات رمضان 2024..

عبر الفنان أحمد عيد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “الحشاشين”، لافتا إلى أن العمل يقدم وجبة فنية متكاملة الشكل على كافة المستويات انتاجيا وتمثيليًا واخراجيًا .

وعن تفاصيل العمل من الناحية الإنتاجية قال لـ"الدستور": "العمل يشكل واقع إنتاجي ضخم ومميز للغاية ولم تبلغ الشركة المنتجة عن العمل أي شىء ليخرج بطريقة مميزة تليق باسم مصر وجمهورها، وقد صورنا في دولة كازاخستان وكانت أغلب مشاهدي فيها، كما تم التصوير في مالطا ايضَا، وهذه الأماكن تشبه كثيرًا الطبيعة الخاصة بدولة إيران التي حدثت فيها هذه القصة" .

وعن تفاصيل معرفته بطائفة الحشاشين قال: "لقد قرأت كثيرًا عن هذه الجماعة وهو موضوع شائك لأنه موضوع فلسفي ومذهبي، وهو موضوع متشعب، فالعمل يرصد قصة فرقة أخذت من الإسلام السياسي نهجًا تنطلق من خلالها لتحقق أغراض ومكاسب أغلبها شخصية ليست أغراض تخص المصلحة العامة، فحسن الصباح هو شخص يعمل من أجل مجد شخصي، والحلقات المقبلة سيرى المشاهد تفاصيل مهمة عن هؤلاء".

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.