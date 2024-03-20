الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 10.. طبول الحرب تدق أبواب "آلموت"

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 10

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 10، بدق طبول الحرب بين جيش الدولة السلجوقية وأتباع حسن الصبح زعيم الحشاشين، فى أول مواجهة عسكرية بين أصدقاء الأمس، بعد انقلاب الصباح وإعلانه العداء للدولة السلجوقية بتنفيذ عمليات اغتيال ضد مقربين من السلطان ملكشاه والوزير نظام الملك فى القصر الحاكم بمدينة أصفهان.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 10

اعتبر السلطان ملكشاه قتل نديمه ومضحكه ومن قبله الحارس الشخصى للوزير نظام الملك، استفزازات لا يمكن السكوت عنها، فأصدر تكليفه للوزير بتجهيز حملة عسكرية إلى قلعة آلموت حيث يتخذها أتباع الصباح مقرًا وحصنًا لهم على أطراف مدينة أصفهان.

مسلسل الحاشين الحلقة 10

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10

لم تكن مهمة حشد جنود السلاجقة لقتال حسن الصباغ وأتباعه من الحشاشين أمر يسير، خاصة وأن الصباح ارتدى قناع المظلومية والحق بنجاح، استطاع أن يرسم لنفسه صورة الشيخ الصالح صاحب البركات، يتحدث باسم السماء بل لقب نفسه بين أتباع بصاحب مفتاح الجنة، لذا جاءت كلمة وزير دولة السلاجقة لجنوده لتصحح تلك المفاهيم، والتى أكد فيها أن أقوى جيوش الأرض هم سيف الإسلام، خارجين لمحاربة الباطل والبدع، انتم جيش الإسلام فى مواجهة فرقة باطلة، اسمها الباطنية لأنهم يظهروا عكس ما يبطنوا، يظهروا الإسلام ويبطنوا عقيدة فاسدة مختلقة، يقودهم شيطان يسيطر على عقولهم بالأوهام، يوهمهم بأنه صاحب مفتاح الجنة، أنه نبى أو نصف إله، أو أكثر، ها يا جنود الله سيروا على بركة الله.

مسلسل الحشاشين
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مسلسل الحشاشين

يصل إلى مسامع أتباع حسن الصباح تحركات جيش ملكشاه الذى يبعد على مسافة ليلة من قلعة آلموت، ليبدأ الصباح فى وضع خطته للرد على أول اختبار عسكرى لقلعته أمام جيش السلاجقة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يمكنك متابعة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

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ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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