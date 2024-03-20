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أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. الصباح فى مواجهة جيش السلاجقة.. فمن ينتصر؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

دارت أحداث مسلسل الحشاشين لـ “ كريم عبدالعزيز “ الحلقة 9، حول ميلاد دولة الظلام التى أسسها حسن الصباح من مقر طائفة الحشاشين فى قلعة الموت، لتبدأ معها سلسلة المواجهات الدامية بين ”الصباح" وخصومه من قادة الدولة السلجوقية والفاطمية والخلافة العباسية.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 9

تناولت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، خطة حسن الصباح لتأسيس دولته وحشد أكبر عدد من التابعين، بعدما اسند إلى زيد ابن سيحون مهمة تأسيس جنته المزعومة خلف أسوار القلعة، بإحضار مجموعة من الجوارى وتحويلهن إلى حورعين شكلًا ومضمونًا، واستخدام النبته السحرية “الحشيش” وسيلة ترغيب يخدر بها أتباعه وإيهامهم بأنهم قد دخلوا الجنة.

مسلسل الحشاشين

لم تنته أزمة الصباح مع الدولة السلجوقية بهروبه من محسبه، بل تبادل السلطان السلجوقى ملكشاه ووزيره نظام الملك أبو على الطوسى من ناحية، وحسن الصباح زعيم الحشاشين من ناحية أخرى رسائل التهديد والتحدى بين الجانبين.

مسلسل الحشاشين

تطور الصدام مع أحداث مسلسل الحشاشين بشكل سريع، بعد تورط حسن الصباح فى سلسلة عمليات اغتيال داخل قصر السلطنة والتى استهدفت الحارس الشخصى للوزير نظام الملك، ونديم السلطان، فى محاولة للضغط على السلطان للإطاحة بوزيره نظام الملك، والرضوخ لطلبات زعيم الحشاشين.

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زادت تلك العمليات من إصرار سلطان الدولة السلجوقية على الانتقام من حسن الصباح وأتباعه، فأمر وزيره نظام الملك بإعلان الحرب وتحريك قوات الجيش نحو قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 10

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها فى اليوم التالى فى تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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