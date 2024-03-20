الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعى.. فنان يُبدع فى رسم أبطال مسلسلات المتحدة (صور)

أبدع رسام في رسم صور لأبطال مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تُذاع في شهر رمضان وحققت نجاحًا كبيرًا في الحلقات التسع الأولى منذ عرضها.

وقال محمد ناصر الشيخ، ابن منطقة عين شمس في القاهرة، إنه رسم لوحات أبطال مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بطريقة مختلفة، حيث استخدم في رسوماته مكونات وأدوات إعادة التدوير، من أكياس بلاستيك وأسلاك كهرباء، وأدوات تطريز، وشريط لاصق، وغيرها.

مسلسل الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعي.. فنان يُبدع في رسم صور أبطال مسلسلات المتحدة

الرسام: مسلسل الحشاشين جعلنا نشاهد عملًا يُقارن بالإنتاج الأجنبي

وأضاف الشاب أنه رسم صورة النجم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين نظرًا للأداء المميز والعظيم الذي يقدمه هو وطاقم المسلسل، متابعًا: لنا فترة طويلة لم نُشاهد عملا مصريا نستطيع مقارنته بالإنتاج الأجنبي في المسلسلات، وهو ما حدث في مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعي.. فنان يُبدع في رسم صور أبطال مسلسلات المتحدة

محمد: مسلسل بيت الرفاعي استثنائي

وأشار إلى أن من بين رسوماته رسمة للفنان أمير كرارة بطل مسلسل بيت الرفاعي، مؤكدًا أنه مسلسل استثنائي في الكتابة، وأن تأليفه قادر أن يجعل تفكيرك يذهب لأكثر من توقع وأكثر من حدث، إلى جانب أنه يجعلك تُحب كل الشخصيات وتتعاطف معها، بينما مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، فهو اقترب من فكرة الشارع المصري بشكل أكثر واقعية، وأداء العوضي رائع، ويتطور سريعًا.

مسلسل الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعي.. فنان يُبدع في رسم صور أبطال مسلسلات المتحدة

مؤلف ورسام ومخرج مسرحي

ولفت محمد ناصر، صاحب الـ25 عامًا، إلى أنه بجانب موهبته الفنية، فإنه مؤلف ومخرج مسرحي، شارك في 60 عرضا مسرحيا، وله ثلاث مسرحيات من تأليفه، إلى جانب تجاربه في الإخراج.

ونوّه بأنه يحب دائمًا الابتكار والاكتشاف في الأدوات البسيطة خلال رسمه، والتي من الممكن أن تكون بلا قيمة لدى بعض الناس، لكن يستطيع أن يُحولها إلى شىء ذى قيمة ـ حسب قوله.

مسلسل الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعي.. فنان يُبدع في رسم صور أبطال مسلسلات المتحدة