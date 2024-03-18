مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " ملخص الحلقة 7.. وبداية الصراع

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، أحداثًا مثيرة، عاطفية، واجتماعية، تزامنًا مع ارتفاع حدة التوتر بين شركة المقاولات التي تُحاول الاستحواذ على منازل أهالي المربع السكني، والسكان الرافضين.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 7

بداية صراع بين أهالي المربع السكني الرافضين بيع بيوتهم لشركة المقاولات والشركة التي هدد مديرها في الحلقة السابعة بشن الحرب كأسلوب جديد يُحاول من خلاله إجبار الأهالي بيع بيوتهم، بعد أن رفضوا مرارًا وتكرارًا أي إغراءات مالية من جانب الشركة، متمسكين ببيوتهم.

كما شهدت الحلقة السابعة عرض المعيد أحمد من منى أبو المجد أن يرتبط بها من أجل أن يقنع أبيها بسفرهما للبعثة العلمية التي تحلم بها، وذلك بعد رفض كبير من والدها، وهنا تبدأ منى في التفكير في الأمر.

وزادت العلاقة بين مختار أبو المجد ومي، حيث أصبحا يلتقيان ويتحدثان كثيرًا، فيما بدا وكأن مختار قد وقع في حبها، وغازلها ببعض أبيات للشاعر فؤاد حداد.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 8

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على DMC في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، ثم تُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي، بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، والثانية عشر ظهرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويقدم مسلسل إمبراطورية ميم، دراما اجتماعية خفيفة، تؤكد على الدور الذي يقوم به الأب في حياة أبنائه، كما تُركز على أهمية دور الأم في حياتهم، وكيف أصبحت حياة أسرة مختار أبو المجد بعد وفاة الأم، والمتاعب التي يعيشها الأب من أجل توفير حياة جميلة لهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أهم ما يميز مسلسل إمبراطورية ميم أنه يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.