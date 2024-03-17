مسلسل إمبراطورية ميم.. الحلقة 6 تُحقق عمليات بحث كبيرة على جوجل

حققت الحلقة السادسة من مسلسل إمبراطورية ميم، ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث على مُحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث صنفتها مؤشرات البحث بأنها من ضمن عمليات البحث التي شهدت ارتفاعًا هائلًا في الساعات الأخيرة.

مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الكلمات المتعلقة بـ مسلسل خالد النبوي عمليات بحث كبيرة، كان أبرزها "مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6، وامبراطورية ميم" إلى جانب ارتفاع عمليات البحث عن الفنانة ليلى عز العرب، والتي تقوم بدور حماة خالد النبوي، والفنانة نشوى مصطفى، والتي تقوم بدور شقيقته، إلى جانب البحث عن منى أحمد زاهر، والتي تقوم بدور ابنته، والتي قدمت نفسها بقوة في المسلسل من خلال الأداء المميز في دورها.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

ويدور مسلسل في منزل مختار أبو المجد الذي يقوم بدوره خالد النبوي في منطقة المعادي جنوب القاهرة، حيث تبدأ الأحداث بعد وفاة زوجته التي أنجب منها 6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، ويبحث مختار عن القيام بدور الأب والأم معًا من أجل رعاية أبنائه، لكنهم يُحاولون تسجيل مواقفهم دومًا، و"تحقيق الديمقراطية في الإمبراطورية"، ويُناقش المسلسل في إطار اجتماعي وكوميدي في الوقت نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.