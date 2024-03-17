الأحد 17 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. حلا شيحة تدخل حياة خالد النبوي في امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ينتظر متابعي الدراما الرمضانية موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 7 بطولة النجم خالد النبوي، أحداثًا جديدة في حلقته السابعة التي تُذاع اليوم على شاشة فضائية DMC.. المسلسل الذي تُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نال إشادات كبيرة في حلقاته الأولى منذ عرضه.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 7

جاء موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 7 كما يلي:-

وتُعرض الحلقة 7 هذه الليلة في 10:45 مساءً على قناة DMC، على أن تُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح الغد على القناة ذاتها.

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة أحداثًا مهمة، كان أبرزها زيادة القُرب بين مختار أبو المجد (خالد النبوي) ومي (حلا شيحة)، بعد محاولات طويلة كانت تُحاول دخول عالمه، لكنه لم يكن يسمح لها بدخول حياته، لكن الأمور باتت تذهب نحو مسار آخر في حياة قائد إمبراطورية ميم، الذي كان جامدًا في تعاملاته مع الآخرين، وحازمًا في قيادته لشئون منزله داخل الإمبراطورية الواقعة في منطقة المعادي جنوب القاهرة، والتي وضع فيها قوانين وضوابط حازمة لأهل منزله الستة، ليُحاول القيام بمهام ثقيلة يتحملها منذ أن تُوفيت زوجته.

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قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السابعة

ويُعرض المسلسل على فضائية DMC في الساعة 10:45 مساءً، ويُعاد في الساعة العاشرة وربع صباحًا، كما يُعرض في الساعة السادسة و5 دقائق على DMC دراما، وتُعاد في الثانية عشر ظهرًا، والثالثة والنصف فجرًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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