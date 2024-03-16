السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 ضمن الأكثر بحثًا على جوجل

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

واصل مسلسل إمبراطورية ميم، تواجده ضمن الأكثر في عمليات البحث على مُحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث حلّت الحلقة الخامسة ضمن عمليات البحث التي سجلت ارتفاعًا هائلًا، وفقما رصدت مؤشرات "جوجل".

 

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل امبراطورية ميم

 

وجاءت قائمة المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم بالترتيب التالي:

1-الأقصر.

2- الإسماعيلية.

3-بورسعيد.

4- الإسكندرية.

5-أسيوط.

6-السويس.

7-القاهرة.

8-الغربية.

9-الجيزة.

10-الدقهلية.

11-دمياط.

12-شمال سيناء.

13- الفيوم.

14- المنوفية.

15 – القليوبية.

16-سوهاج.

17- المنيا.

18- كفر الشيخ.

19 قنا.

20- الشرقية.

21- أسوان.

22 – البحيرة.

23- بني سويف.

24- البحر الأحمر.

25- جنوب سيناء.

مسلسلات رمضان 2024.. مشهد مؤثر بين خالد النبوي وحلا شيحا في مسلسل امبراطورية ميم (فيديو)

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما

مسلسلات رمضان 2024 ..قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الفضائية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً، ثم تُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي، بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، والثانية عشر ظهرًا.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم 

ويقدم مسلسل إمبراطورية ميم، دراما اجتماعية خفيفة، تؤكد على الدور الذي يقوم به الأب في حياة أبنائه، كما تُركز على أهمية دور الأم في حياتهم، وكيف أصبحت حياة أسرة مختار أبو المجد بعد وفاة الأم، والمتاعب التي يُعانيها الأب في سبيل توفير حياة مُثلى لأبنائه، خاصة وأنهم في مراحل عمرية مختلفة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

 

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6| كيف سيتصرف خالد النبوى مع أبنائه فى هذا الأمر؟

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مسلسلات رمضان 2024..  ملخص إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 5

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