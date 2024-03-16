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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مشهد مؤثر بين خالد النبوي وحلا شيحا في مسلسل امبراطورية ميم (فيديو)

خالد النبوي وحلا
خالد النبوي وحلا شيحة في مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ مشهد مؤثر للنجم خالد النبوي الذي يقوم بدور "مختار أبو المجد، والفنانة حلا شيحا التي تؤدي دور "مي" جارة مختار التي تُعجب به، لكنه لا يمنحها الوقت للحديث معه، لكنه هذه المرة يتحدث معها وهم يمشيان داخل حي المعادي في القاهرة، ويتحدث "مختار" بشكل مؤثر عن طفولته وأبنائه الستة.

بدأ المشهد في اجتماع ضم مختار ومي وباقي سكان المعادي الذي لا يُريدون بيع منازلهم للشركة العقارية التي تُحاول الاستحواذ على المربع السكني كاملًا، والتي تعرض مبالغ مالية ضخمة من أجل الحصول على المربع السكني، ونجحت في الشراء من بعضهم بالفعل، لكن مختار وآخرون رفضوا البيع، وسط محاولات متكررة من الشركة العقارية لإقناعهم.

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مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار يرفض بيع منزله

تحدّث مختار أبو المجد غاضبًا أثناء الاجتماع، مؤكدًا رفضه بيع المنزل، وأن كل شخص حر في البيع أو الرفض، وأن لا أحد يستطيع أن يجبرهم على شئ، ثم يغادر الاجتماع لتخرج خلفه "مي" وتتحدث معه عن علاقته بمنطقة المعادي، ليؤكد أنه من مواليد المعادي، وأنه تربى وكبر وتزوج وأنجب أولاده في هذه المنطقة.. ثم يتطرق إلى منزله قائلًا: "دلوقتي جايين ياخدوه على الجاهز!.. ما يرحوا لحتة فاضية يعمروها.. ميحلالهمش إلا الحتة اللي فيها عيشيتنا.. ياخدوها ويغلوها علينا".. لترد عليه "مي" أنه رغم أنها ليست من سكان المعادي، لكنها وقعت في غرامها، ليرد مختار: كل ركن في المعادي.. كل شارع ليه معايا علامة.. يعني لو ياخدوني من هنا؛ ياخدوا روحي مني".

ويتطرق مختار أبو المجد للحديث عن أبنائه، مؤكدًا أنهم هم الحياة، وأنه من دونهم لا شئ، وأنه لا يعرف متى أصبح أبًا هكذا لأبناء كبار وصغار.. مقتبسًا بيت من قسيدة للكاتب والشاعر الراحل فؤاد حداد "كنت الولد.. وصبحت أبو الأولاد".

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويحل النجم خالد النبوي بطلًا للمسلسل، ويُشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

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