هُنا إمبراطورية ميم.. لا هدوء في منزل مختار أبو المجد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024

يبحث الرجل كثيرًا عن الهدوء الذي لا يجده في امبراطوريته.. 6 أبناء لا يتوقفون أبدًا عن الضجيج بعُنفوان شبابهم وطفولتهم.. حمل ثقيل على كاهل مختار أبو المجد، الذي أصبح الأب والأم معًا بعد أن رحلت زوجته عن الحياة.. مشاهد كثيرة ضمن حكاية اجتماعية مُلهمة تدور أحداثها في إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم

بالأمس؛ تابع المصريون انطلاق أولى حلقات مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتضم في مضامينها باقات مختلفة من الوجبات الدرامية، كان من بينها التاريخية، والاجتماعي، في مهمة إثراء الوعي، وتنوير العقول، وإحياء عصور تاريخية مُلهمة في حياة المصريين.

مسلسل إمبراطورية ميم.. أحداث تروي حياة أسرة مصرية

في إمبراطورية ميم؛ كانت أحداثًا تروي قصصًا من حياة الأسرة المصرية، فحلّت أسرة مختار أبو المجد نموذجًا يروي كفاح الأب الذي يُقدم حياته من أجل أبنائه، وكيف هي المعاناة التي يعيشها لأجل أن يحييوا سعداء، ومن واقع هذه المعاناة يُسلط المسلسل الضوء على دور الأم التي غابت؛ فغاب معها الكثير، وأصبح قاسيًا على الأب أن يُعوض غيابها.. دوران مهمان لا ينفصلان، ولا يُغني أحدهما عن آخر.. هكذا تبدو الملامح الأولى لرسالة هامة يحملها مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يذهب أيضًا إلى قيّم الأسرة المصرية.

لا هدوء في إمبراطورية ميم

منزل جميل بأفراد أسرته الذين اختلفوا في تفضيلاتهم وتفكيرهم، كما اختلاف أعمارهم السنية، ويبحث الأب عن توفير حياة هادئة لأجلهم، دون أن يُخل بقيّم وقواعد ونظام إمبراطوريته التي أطلق عليها “ميم”.. هكذا اختاروا اسمًا لإمبراطوريتهم، لا يُشبه أحد، وهو الحال أيضًا داخل جُدرانها، فالضجيج الذي يعيش فيه الرجل يبدو متفردًا فيه.. “لا هدوء في إمبراطورية ميم".

في هذا المشهد الذي نشرته منصة WATCH IT، يعيش الرجل مُعاناة كبيرة.. ضجيج في أجواء خفيفة وروح فكاهية تُميز منزل “مختار أبو المجد”، ليعكس قصة مشوقة تدور داخل إمبراطورية ميم في حلقاتها الثلاثين:

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