مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

تشهد فضائيتي DMC وDMC Drama انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، في أول أيام شهر رمضان، والذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن عدد من المسلسلات التي يتوقع الكثيرون أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 1

ويكون موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الفضائية في الساعة 10:45 مساء الثلاثاء، على أن يتم عرض الحلقة مرة أخرى في الإعادة في الساعة 10:15 صباح الأربعاء.

كما يتم عرض المسلسل إمبراطورية ميم على قنوات DMC drama في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ثم يجري إعادة عرضه مرة أخرى في الساعة 3:30 صباحًا، ومرة ثالثة في الساعة 12:00 ظهرًا.

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم نجومًا كبارًا على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم:

النجم خالد النبوي

الفنان محمد محمود عبدالعزيز

الفنان محمود حافظ

الفنانة ليلى عزالعرب

الفنانة نشوى مصطفى

الفنانة حلا شيحة

الفنانة هاجر السراج

الفنانة نور النبوي

الفنانة سلاف فواخرجي

الفنانة إيمان السيد

الفنانة نورهان منصور

الفنان عمر زهران

الفنان آدم وهدان

الفنانة إلهام صفي الدين

الفنانة منى أحمد زاهر

والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

توقعات بنجاحات كبيرة لمسلسلات المتحدة

وينتظر الجمهور العربي حلقات مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي يتوقع خبراء أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مصر وخارجها، حيث أنه سيجري دبلجة بعض المسلسلات لعرضها في دول غير ناطقة بالعربية، وذلك في طفرة كبيرة يشهدها الإنتاج الدرامي في مصر، ليُنافس عالميًا.