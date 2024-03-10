الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "إمبراطورية ميم"

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

ينافس النجم خالد النبوي خلال موسم دراما رمضان 2024 عبر مسلسل إمبراطورية ميم، من خلال إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

مسلسل إمبراطورية ميم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الكوميدية ويتكون من 15 حلقة، وكثف سلامة ساعات التصوير خلال الأيام الماضية، لينتهي مع الأسبوع الأول من رمضان من كافة أعمال المونتاج الخاصة بالعمل.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم يوم الإثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

وأعلنت قناة DMC، DMc drama عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، ومنصة "واتش إت" الإلكترونية.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، نورهان منصور، عمر زهران، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، يارا عزمي، محمود فايز، أحمد عنان، عمر حسن.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم  

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل مليء بالإنسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم يوم الإثنين المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، وتعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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