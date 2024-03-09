خالد حماد عن موسيقى إمبراطورية ميم: أوركسترا مجرية مع آلات مصرية لرشاقة الأحداث (خاص)

حالة من الترقب يعيشها عشاق الدراما منذ أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، التريلر والبوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل إمبراطورية ميم ، الذى يخوض به النجم خالد النبوى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويُعرض حصريًا عبر مجموعة قنوات «DMC»، بالتزامن مع عرضه على منصة «WATCH IT» الرقمية.

الموسيقار خالد حماد يكشف لـ"الدستور" تحضيراته لصنع موسيقى إمبراطورية ميم

أكد خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عملية التأليف الموسيقى لأى عمل فنى لا تنفصل أبدًا عن العمل نفسه، ولا يمكن إنجازها دون أن ينغمس المؤلف فى التفاصيل والحبكة الدرامية، ويجتمع بصُناع العمل لمعرفة رؤيتهم التصويرية والإخراجية وطبيعة الشخصيات والأماكن، لخلق المقطوعات الموسيقية المناسبة للأحداث.

موسيقى إمبراطورية ميم تجمع الآلات المصرية مع أوركسترا عالمى لتتناسب مع رشاقة الأحداث

وكشف "حماد" لـ"الدستور" تفاصيل ابتكاره لموسيقى إمبراطورية ميم، مؤكدا أنها تجمع بين الآلات المصرية الأصيلة، مثل الناى والقانون، لخلق حالة من النوستالجيا، ما يناسب طبيعة الأعمال الاجتماعية الخفيفة ورشاقة أحداثها، فضلا عن استعانته بالأوركسترا المجري العالمي Budapest Symphony، لخلق مادة موسيقية مغايرة تتماشى مع طبيعة الأحداث.

وواصل "حماد": «يجب ألا ننسى أن السينما بدأت صامتة، لكنها استعانت بالموسيقى للتعبير عن مضمون المشاهد، لذا أحرص دائمًا على خلق عنصر موسيقى يعيش مع الجمهور، وبمجرد سماعه يمكن للمشاهد أن يميز العمل بسهولة، وهذا ما حرصت عليه فى عملى على مسلسل (إمبراطورية ميم)، عبر تطعيم موسيقاه بآلات مصرية أصيلة، مثل الناى والقانون، لخلق حالة من النوستالجيا، ما يناسب طبيعته الاجتماعية الخفيفة ورشاقة أحداثه».

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول "مختار أبوالمجد"، النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدلى خلال الحلقات.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولة العمل أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.