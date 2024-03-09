السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

خالد حماد عن موسيقى إمبراطورية ميم: أوركسترا مجرية مع آلات مصرية لرشاقة الأحداث (خاص)

الموسيقار خالد حماد
الموسيقار خالد حماد

حالة من الترقب يعيشها عشاق الدراما منذ أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، التريلر والبوسترات الدعائية الرسمية لمسلسل إمبراطورية ميم ، الذى يخوض به النجم  خالد النبوى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويُعرض حصريًا عبر مجموعة قنوات «DMC»، بالتزامن مع عرضه على  منصة «WATCH IT» الرقمية.

الموسيقار خالد حماد يكشف لـ"الدستور" تحضيراته لصنع موسيقى إمبراطورية ميم

أكد خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عملية التأليف الموسيقى لأى عمل فنى لا تنفصل أبدًا عن العمل نفسه، ولا يمكن إنجازها دون أن ينغمس المؤلف فى التفاصيل والحبكة الدرامية، ويجتمع بصُناع العمل لمعرفة رؤيتهم التصويرية والإخراجية وطبيعة الشخصيات والأماكن، لخلق المقطوعات الموسيقية المناسبة للأحداث.

موسيقى إمبراطورية ميم تجمع الآلات المصرية مع أوركسترا عالمى لتتناسب مع رشاقة الأحداث

وكشف "حماد" لـ"الدستور" تفاصيل ابتكاره لموسيقى إمبراطورية ميم، مؤكدا أنها تجمع بين الآلات المصرية الأصيلة، مثل الناى والقانون، لخلق حالة من النوستالجيا، ما يناسب طبيعة الأعمال الاجتماعية الخفيفة ورشاقة أحداثها، فضلا عن استعانته بالأوركسترا المجري العالمي Budapest Symphony، لخلق مادة موسيقية مغايرة تتماشى مع طبيعة الأحداث.

وواصل "حماد": «يجب ألا ننسى أن السينما بدأت صامتة، لكنها استعانت بالموسيقى للتعبير عن مضمون المشاهد، لذا أحرص دائمًا على خلق عنصر موسيقى يعيش مع الجمهور، وبمجرد سماعه يمكن للمشاهد أن يميز العمل بسهولة، وهذا ما حرصت عليه فى عملى على مسلسل (إمبراطورية ميم)، عبر تطعيم موسيقاه بآلات مصرية أصيلة، مثل الناى والقانون، لخلق حالة من النوستالجيا، ما يناسب طبيعته الاجتماعية الخفيفة ورشاقة أحداثه».

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

تدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول "مختار أبوالمجد"، النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدلى خلال الحلقات.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولة العمل أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة خالد النبوي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| WATCH IT تطرح لقطات حصرية من كواليس تصوير مليحة

مسلسلات رمضان 2024| شواهى وشميعة وأشمع وشامع فى صراع مختلف مع "جودر" (خاص)

محمد جمعة يشيد ببرنامج "نور الدين": شكرًا لصاحب الفكرة والقرار

صُناع الموسيقى التصويرية فى رمضان: «إحنا عنوان الجواب»

ليلة روحانية للشيخ ياسين التهامي ضمن السهرات الرمضانية فى الأوبرا

مسلسلات رمضان 2024| عابد عناني ينتهي من تصوير الحشاشين ويواصل جودر ومحارب (خاص)

مسلسلات رمضان 2024| مدحت صالح ينتهى من تسجيل تتر إمبراطورية ميم (خاص)

مسلسلات رمضان 2024| رشوان توفيق يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى جودر

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة