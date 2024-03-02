6 أعمال حصرية.. "الدستور" يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات DMC

أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الدرامي الرمضاني، ومع عرض بروموهات المسلسلات، يبحث الجمهور عن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم دراما رمضان 2024 على قناة DMC الفضائية، والتي تعرض على شبكتها خلال الموسم الرمضاني مجموعة كبيرة من الأعمال الحصرية لكبار نجوم الدراما، إضافة إلى عرض عدد من المسلسلات بالتزامن مع عرضها على قنوات أخرى.

"الدستور" يرصد قائمة مسلسلات رمضان 2024 على شبكة قنوات DMC الفضائية

فى سياق متصل، تتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2024، على شبكة قنوات DMC الفضائية، عرض 7 أعمال درامية ضخمة، من بينها 6 مسلسلات حصرية، لكبار النجوم، بجانب عمل درامي يعرض بالتزامن على عدد من القنوات الفضائية، وذلك وفقًا لما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات DMC الفضائية

تعرض على قنوات DMC الفضائية 6 مسلسلات بشكل حصري، فى مقدمتها ملحمة "الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز، والذى يشاركه فى البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبدالوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

الفخراني والنبوي وآسر وأكرم يتنافسون حصريًا على قنوات DMC

وتتسع خريطة مسلسلات رمضان 2024، على قناة DMC الحصرية لتشمل مسلسل "عتبات البهجة" للنجم الكبير يحيى الفخراني، وينتمى العمل الى نوعية المسلسلات 15 حلقة، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عز العرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

بابا جه

ويدخل النجم أكرم حسني فى المنافسة على قائمة الأعمال الحصرية بمسلسل "بابا جه"، وينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام أكرم حسني مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، ومن إخراج خالد مرعي.

إمبراطورية ميم

أما العمل الرابع الذي يعرض بشكل حصري وينتظره الجمهور بشدة، مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي، والعمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود حافظ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبدالعزيز، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نجلاء بدر، عمر زهران، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، أحمد السلكاوي، أحمد طلعت، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

بدون سابق إنذار

كما يعرض بشكل حصري مسلسل "بدون سابق إنذار" للنجم آسر ياسين، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة 15 حلقة، ويعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان، والمسلسل يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، ومن تأليف ألمى كفارنة، وإنتاج شركة blue bee، وإخراج هانى خليفة.

يحيى وكنوز

أما العمل السادس الذي يعرض بشكل حصري على مجموعة قنوات DMC، مسلسل "يحيى وكنوز" الذى يتناول قضايا مهمة تهم الطفل وتزيد من ثقافته وانتمائه لبلده ويحافظ على الهوية المصرية، والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، فى مقدمتهم عصام السقا، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

صدفة

كما تعرض مجموعة قنوات DMC عملًا دراميًا آخر يتم عرضه بالتزامن على قنوات فضائية أخرى وهو مسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، ويشاركها فى البطولة النجوم خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.