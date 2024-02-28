الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أسرار مسلسل عتبات البهجة والقنوات الناقلة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حالة من الترقب والشغف يعيشها عشاق الدراما المصرية، منذ طرح البرومو الترويجي والبوسترات الدعائية الرسمية لـ مسلسل عتبات البهجة، بطولة النجم يحيى الفخراني والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل عتبات البهجة

وفى سياق متصل ازدادت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة، عبر محركات البحث، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024، وموعد عرض المسلسل خاصة أنه ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية..

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني، مع بداية الماراثون فى النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة قنوات DMC وdmc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

وفى نفس السياق، اقترب الفخراني على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الجديد بقيادة المخرج الكبير مجدى أبوعميرة، الذي يتعاون معه للمرة الثالثة فى الدراما، بعد نجاحهما معًا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

مسلسلات رمضان 2024..  قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفخراني

تفاصيل أحداث وقصة مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، فى إطار اجتماعي مليء بالبهجة والمواقف الكوميدية ويجسد "الفخراني" خلال العمل، شخصية بهجت الأنصاري، "يوتيوبر" يقدم محتوى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ويحمل اسم "عتبات البهجة"، عقب إحالته للمعاش، ليتصدى لكل الأمور السلبية التى تواجهه، خاصة بعد وفاة زوجته ومعيشته بمفرده، في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي من خلالها يسعى لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، أبرزها الأسباب التى تتسبب فى حدوث الفجوة بين الآباء والأبناء، وغيرها.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، يشارك فى بطولته أمام النجم يحيى الفخرانى، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، هشام إسماعيل، بسنت احمد أبو باشا، بوسي الشامي، علاء زينهم، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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