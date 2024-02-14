دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر جديدًا لـ الفخرانى من "عتبات البهجة"

طرحت منصة "WATCH IT" الرقمية، بوستر دعائيًا منفردًا للنجم يحيى الفخراني، الذي يخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "عتبات البهجة".

وظهر النجم يحيى الفخراني، في البوستر بوجهه البشوش وملامحه الهادئة ممسكًا بالعكاز، وذلك فى إطار الحملة الترويجية لأعمال شهر رمضان الدرامية التى تحمل اسم "رمضانك عندنا".

وفى نفس السياق، يواصل الفخراني تصوير أحداث مسلسله الجديد بقيادة المخرج الكبير مجدى أبوعميرة، الذي يتعاون معه للمرة الثالثة فى الدراما، بعد نجاحهما معًا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

التفاصيل الكاملة لمسلسل "عتبات البهجة"

ويجسد "الفخراني" خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، شخصية بهجت الأنصاري، "يوتيوبر" يقدم محتوى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ويحمل اسم "عتبات البهجة"، وذلك عقب إحالته للمعاش، ليتصدى لكل الأمور السلبية التى تواجهه، خاصة بعد وفاة زوجته ومعيشته بمفرده، في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي من خلالها يسعى لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، أبرزها الأسباب التى تتسبب فى حدوث الفجوة بين الآباء والأبناء، وغيرها.

عتبات البهجة

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة"، وعلقت watch it: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

ومن ثم تفاعل عشاق يحيى الفخراني، مع البرومو التشويقي بشكل كبير، منتظرين المسلسل، خاصة أنه يعيد الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب دام لمدة عامين منذ آخر مسلسلاته نجيب زاهي زركش الذي تم عرضه عام 2021.

صناع وأبطال مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي ذات الـ15 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم يحيى الفخرانى، نخبة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.