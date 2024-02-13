رمضان 2024| رسالة قوية من يحيى الفخراني لجمهوره فى "عتبات البهجة"

كعادته بطلته المميزة استطاع الفنان يحيى الفخراني أن يخطف الأنظار خلال البرومو التشويقي الدعائي الأول لمسلسله الجديد "عتبات البهجة" المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

الفخراني "يوتيوبر" يناقش قضايا إنسانية واجتماعية في "عتبات البهجة"

الفخراني.. دكتور الدراما كما يناديه محبيه، دائما يكون له رسالة واضحة وأهداف إيجابية تسهم فى الارتقاء بمستوى الذوق العام، وقضايا اجتماعية وإنسانية، يناقشها دوما فى أعماله الدرامية حتى وان كانت تحتوى على جزء لايت كوميدي، لجذب قاعدة جماهيرية كبيرة من جميع الفئات العمرية وإيصال الأهداف المرجوة من العمل الذي يقدمه وهو ما حدث بالفعل فى برومو "عتبات البهجة" فقد ظهر بكامل رونقه ووجهه البشوش وصوته المميز المليء بنبرات البهجة، بشخصية "بهجت الأنصاري" اليوتيوبر أو صانع المحتوى الذي يقدم برنامجه على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب ويحمل برنامجه اسم المسلسل "عتبات البهجة".

رسالة إيجابية مليئة بالمفاجآت يقدمها يحيى الفخراني لجمهوره فى عتبات البهجة

وجاءت رسالة بهجت الأنصاري "الفخراني" خلال البرومو واضحة للجمهور وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

وطرحت watch it الرقمية برومو مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، وعلقت watch it: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

تفاصيل وأحداث مسلسل عتبات البهجة

وينتمي مسلسل "عتبات البهجة" إلى نوعية الدراما الاجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، من خلال حلقات قصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، حول حياة علاقة الجد بأحفاده، وعلاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، من خلال شخصية "بهجت الأنصاري" الذي يجسده الفخراني، وهو يوتيوبر ويناقش من خلال برنامجه فى المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة مبسطة.

صناع وأبطال مسلسل عتبات البهجة

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم يحيى الفخرانى، نخبة كبيرة من الفنانين منهم ليلى عز العرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.