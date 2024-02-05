مسلسلات رمضان 2024 | مدحت العدل يتوسط شباب "عتبات البهجة" فى كواليس التصوير

حرص الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، على التواجد فى كواليس تصوير أحداث مسلسله الجديد "عتبات البهجة" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، وذلك بقيادة المخرج القدير مجدى أبو عميرة، تمهيدا لعرضه مع بداية الماراثون الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت العدل فى كواليس تصوير مسلسل عتبات البهجة

وفى سياق متصل، قام مدحت العدل، بالحديث مع الفنانين الشباب ومنهم مصطفى عنبة، وإرشادهم لبعض التفاصيل الدقيقة للشخصيات فى أحداث العمل الذي انتهى من كتابة حلقاته، فى الوقت الذي يسعى فيه المخرج مجدي ابو عميرة، بتكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع الأسبوع الاول من الشهر الكريم.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

ويقوم المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، الأيام الحالية بتصوير المشاهد الخارجية فى عدد من المناطق المتفرقة منها الهرم ومدينة السادس من أكتوبر.

ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، حول علاقة الجد بأحفاده، وعلاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة مبسطة، وينتمى "عتبات البهجة" إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

صناع وأبطال عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا.

عتبات البهجة يعيد الفخراني للمنافسة الرمضانية بعد غياب عامين

ويسجل مسلسل عتبات البهجة عودة النجم القدير يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب عامين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.