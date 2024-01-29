الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدحت العدل: منتخبنا أصبح يشبه منظومة الكورة المصرية الحالية

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل

قال السيناريست مدحت العدل، إن نتائج  وشكل المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية في كوت ديفوار يشبه بصورة كبيرة منظومة الكورة في مصر.

خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

وأكد السيناريست مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان غير متوقع أي نتائج جيدة من المنتخب المصري، معبرًا: "من الواضح أن هناك غياب كامل للخطة ولا يجب إلقاء اللوم على لاعبي المنتخب".

وتابع: "المنتخب المصري لديه نقص في الولاء وليس نقص في المهارات، لذا عدم فوز المنتخب في الأربع مباريات الماضية أمر لم يحدث من قبل".

سوء أداء المنتخب 

واستطرد: "جميع المباريات التي قام بها المنتخب المصري في البطولة كانت بدون خطة، ويجب أن يتم محاسبة اتحاد الكورة أشد حسابًا حتى يتم عودة المنتخب لمكانته مرة أخرى".

مدحت العدل الحدث اليوم حضرة المواطن كأس الأمم الأفريقية خروج مصر من البطولة

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