مسلسلات رمضان 2024| جومانا مراد ترتدي الحجاب فى "عتابات البهجة"

تواصل الفنانة جومانا مراد، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذى تنافس به خلال سباق دراما رمضان 2024، ويقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني.

جومانا مراد فى مسلسل “عتبات البهجة”

وتظهر “جومانا” خلال الأحداث، مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التى تقدمها فى المسلسل، وهى شخصية محورية تسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وفقا لما صرحته لـ"الدستور".

واجتمعت جومانا، خلال الأيام الماضية مع المنتج جمال العدل، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والنجم القدير يحيى الفخراني، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بشخصيتها التى تجسدها خلال العمل، الذى يعد من أضخم الأعمال انتاجيا فى الماراثون الرمضانى المقبل.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

وينتمى مسلسل عتبات البهجة إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يحتوى على 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي يحتوى على جزء لايت كوميدي، ويجسد الفخراني خلاله شخصية وكيل وزارة على المعاش، يتصدى كل الأمور السلبية التى تواجههه، خاصة بعد وفاة زوجته ومعيشته بمفرده، ورغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

صناع وأبطال عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، هنادي مهنا، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدى أبو عميرة.