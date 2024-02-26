الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة للفخراني

أعلنت فضائية دي ام سي عن عرض مسلسل “عتبات البهجة” للنجم يحيي الفخراني على شاشتها خلال أيام شهر رمضان المقبل 2024.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

وروجت القناة عبر حسابها بموقع فيس بوك لبوستر العمل وعلقت علية قائلةً:"عتبات البهجة حصريا على دي ام سي في شهر رمضان، كما يعرض العمل على منصة واتش ات".

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والعمل يقوم بطله الفخراني بتصويره بشكل يومي في عدد من اللوكيشانات استعداد لانتهاء من تصويره في اول اسبوع بشهر رمضان المقبل.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة 

يحكي المسلسل، خلال حلقاته المكونة من 15 حلقة، قصة حياة بهجت الأنصاري، الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، الذي كان في وظيفة حكومية كـ وكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش، ومع تقدمه في العمر، والذي يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته.

ولكن علاقته القوية بأحفاده تدفع إلى شئ لم يتوقعه، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة".. فما تفاصيل المحتوى الذي سيقدمه في برنامجه؟

يناقش يحيى الفخراني، بطريقة فكاهية ومرحة، عدة قضايا اجتماعية وأسرية، من واقع تجربته كجد لعدد من الأحفاد، ومن خلال مقاطع من الفيديو القصيرة يبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة

"عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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