صلاح عبد الله: يحيى الفخراني ملك الدراما العربية و"عتبات البهجة" مشوّق

تحدث الفنان صلاح عبد الله عن دوره في مسلسل "عتبات البهجة" مؤكدًا أنه يجسّد شخصية طبيب صيدلي على المعاش يعالج الناس بالأعشاب.

وقال عبد الله، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "الدكتور عرفان الذي ألعب شخصيته صديق بهجت الأنصاري الدكتور يحيى الفخراني ونواجه مشاكل لا حصر لها".

أضاف: "دائمًا نقول المكان ده عتبته حلوة وخير، هتفرج إن شاء الله وأيام الخير والبركة اللي عايشنها دي عتبات بهجة حقيقية".

وتابع "هتفرج على مصرنا الغالية العزيزة الأخبار الحلوة بدأت تبان مع ليلة النصف من شعبان وعتبات الشهر الكريم، أهي دي عتبات بهجة حقيقية إن شاء الله".

صلاح عبد الله:"كان نفسي اشتغل ثاني مع ملك الدراما العربية يحيى الفخراني"

وأكد أنه تربطه علاقة قوية جدًا بالدكتور يحيى الفخراني، متابعًا: "عملت معه في مسلسل سكة الهلالي لكن الظروف لم تسمح بعد ذلك إلى أن جاء عتبات البهجة، وأول ما شوفت اسم الكاتب إبراهيم عبد المجيد وكلموني وذهبت إليهم وقولت أنا عاوز اشتغل تاني مع ملك الدراما العربية يحيى الفخراني، وملك الإخراج مجدي أبو عميرة".