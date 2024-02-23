موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

يقدم مسلسل بين السطور للفنانة صبا مبارك حالة نجاح جماهيري كبير للغايه، خلال عرضه في الفترة السابقة وذلك بمشاركة جماهيرية كبيرة على السوشيال ميديا.

موعد عرض مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي عبر شبكة قنوات ON وON drama من الأحد إلى الخميس يوميا وتعاد حلقات العمل بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت.



وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 20 مساء يوم الاحد، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد في المرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك الحلقة 20 على شاشة “اون دراما” في تمام الساعة العاشرة مساء إذ تعرض اليوم الأربعاء الحلقة الـ20، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بين السطور

وتدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور”، في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حول صبا مبارك التي تلعب دور إعلامية شهيرة تُدعى (هند سالم)، المتزوجة من حاتم ويجسده النجم أحمد فهمي الذي تنقلب حياته رأسا على عقب ويتحول من وكيل نيابة إلى محامي، ومن ثم تتورط (هند) في قضية ما بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، كما يتم اتهامها في مقتل جيمي اندرسون لاعب الرماية الذي يلقى حتفه أثر حادث سيارة ولكن تثار الشكوك حول مقتله ليتم الكشف عن الكثير من الأمور في حياتها وماضيها.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ومن بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.