الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سلوى عثمان: شعرت إني والدة أحمد العوضي في "حق عرب"

سلوى عثمان
سلوى عثمان

أكدت الفنانة سلوى عثمان سعادتها باشتراكها لأول مرة مع النجم أحمد العوضي في المسلسل الرمضاني الجديد "حق عرب"، مضيفة أن المؤلف محمود حمدان استطاع أن يكتب العمل بشكل جيد للغاية، حيث أن كافة المشاركين في المسلسل بمثابة أبطال للعمل.

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وأشارت "عثمان" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الحوار الذي كتبه "حمدان" جيد للغاية يجعلك كممثل تشعر به بإحساسك وليس حوار تمثيلي، فحواره سهل ولا يتعبك عند حفظه، فالجمل ماسكة بعضها بشكل يجعل المشاهد نفسه يشعر بكل تفاصيله، وانا اعتبره أحد أبطال المسلسل لما كتبه من حلقات ستلامس قلوب الجمهور".

تفاصيل مشاركة سلوى عثمان في "حق عرب" 


وقالت الفنانة سلوى عثمان: "العمل سوف يشد انتباهك منذ الحلقة الأولى، فهو ملىء بكوكبة من النجوم منهم رياض الخولي ووفاء عامر، وحتى الشباب قدموا حالة مميزة منهم دنيا المصري التي تقدم دورًا جيدًا وكارولين عزمي، فالجميع قدم أدوار جيدة وبمساحات مكتوبة بطريقة مبدعة".


وعن التعاون مع "العوضي"، قالت: "شعرت أن العوضي ابني حقيقة وليس في العمل فقط، فهو شخص لطيف لأبعد الحدود والتعاون معه ممتع ومميز ويجعلك سعيد وأنا سعدت كثيرًا بالعمل معه ، واتمنى أن يصل هذا الإحساس للمشاهد خلال عرض العمل في شهر رمضان".


واختتمت قائلةً: "اتمنى أن يصل إحساسنا للمشاهد منذ الحلقة الأولى، وأن يكون رؤية جيدة عن العمل منذ انطلاقته في أول أيام الشهر الكريم، خاصة وأن الجميع دون استثناء قدموا حالة فنية متعوب فيها جدًا وبها كم من التمثيل غير طبيعي خارج من القلب وليس لمجرد تأدية المشاهد، والجميع سوف يرى ذلك بقصة مليئة بالصراعات والإنسانيات".

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