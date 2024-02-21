الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

منصة WATCHIT تروج لمسلسل أمير كرارة "بيت الرفاعى"

كرارة
كرارة

روجت منصة واتش إت WATCHIT لأحداث أعمالها الفنية الدرامية “بيت الرفاعي"، والمنتظرعرضه على منصتها بشكل حصري قبل عرضه تلفزيونيًا خلال شهر رمضان المقبل 2024.

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ونشرت المنصة بوسترا جديدا للمسلسل ويظهر خلاله بطل العمل وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك وعلقت قائلة: "انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT".
ويتسابق مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضا أعمال تناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.


مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي ”العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه“ كرارة في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي

"بيت الرفاعي" يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة، كل من النجم أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

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