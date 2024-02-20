الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. نيرمين الفقي تروج لمسلسلها الجديد محارب

نيرمين الفقي فى مسلسل
نيرمين الفقي فى مسلسل محارب

روجت الفنانة نيرمين الفقي للبوستر الدعائي الخاص بها ضمن أحداث العمل الجديد “محارب”، والذي تشارك خلاله في مسلسلات رمضان 2024.

 مسلسل محارب

وتجسد نيرمين الفقي في مسلسل محارب دور فتاة شعبية ضمن احداث العمل الرمضاني الجديد 2024 .

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أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول قصة "عزيز" شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، يحلم بأن يصبح مهندسًا، بينما يعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ولكن تحدث له مفاجأة تقلب حياته رأسا على عقب .

أبطال مسلسل محارب

ويعد "محارب" من أبرز مسلسلات رمضان 2024، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم، منهم حسن الرداد، ماجد المصري، محمود البزاوي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، سماء إبراهيم، غفران محمد، عابد عناني، ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود الليثي، محمود عمرو ياسين، عفاف شعيب، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر .

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى مسلسلات رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى .

نيرمين الفقي تروج لمسلسلها الجديد محارب
نيرمين الفقي دراما رمضان 2024 تفاصيل مسلسل محارب محارب مسلسل محارب الفنانة نيرمين الفقي مسلسلات رمضان 2024

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