مسلسلات رمضان 2024.. البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

طرحت منصة watch it البوستر الرسمي الأول لمسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

تفاصيل بوستر إمبراطورية ميم

وجمع البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل الفنان خالد النبوى وباقى أبطال العمل، وياتى ذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.

مسلسل إمبراطورية ميم وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل مسلسل امبراطورية ميم للنبوي

الرواية الأصلية التى حملت اسم إمبراطورية ميم كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.

تفاصيل أخر أعمال النبوي رسالة الإمام

وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.