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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل محارب والقائمة الكاملة لأبطاله

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يقوم الفنان حسن الرداد هذه الفترة بتصوير احداث مسلسله الجديد محارب، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث من المنتظر ان يتم الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انطلاق عرض حلقاته في رمضان 2024.

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قصة مسلسل محارب

يجسد حسن الرداد من خلال أحداث مسلسل محارب شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائق على ميكروباص، ليوفر مصاريف الانفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانة نيرمين الفقي، أحمد زاهر، سلوى عثمان، تامر عبدالمنعم، ماجد المصري، محمود يس جونيور، ملك احمد زاهر وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي.

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تفاصيل مسلسل محارب

الجدير ذكره إن مسلسل محارب كان من المفترض تصويره خلال عام 2023 ولكن تقرر تأجيله إلى 2024 حتى يسمح الوقت للتجهيزات الكبيرة التي يحتاجها المسلسل، ورغم أن فريق العمل في بداية الأمر بدأ التحضير واختيار النجومين المشاركين لكن المخرجة شيرين عادل اتخذت القرار نظرًا لضيق الوقت.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لقناة سي بي سي بوستر للمسلسل وكتبت عليه: “انتظروا النجم حسن الرداد ومسلسل محارب على شاشات المتحدة.

فيما روجت الفنانة نيرمين الفقي للمسلسل بنشرها لعدد من الصور في كواليس التصوير وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام للصور والفيديوهات، وذلك من داخل كواليس مسلسل “محارب”، التى تشارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ونشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل محارب خلال الأيام الماضية، برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

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