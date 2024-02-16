الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

محمد شاهين وعلي قاسم يغيران جلدهما في مسلسل "لحظة غضب"

على قاسم
على قاسم

ظهر الثنائي محمد شاهين وعلي قاسم، بشكل مختلف على مستوى الشخصيات في عملهما الرمضاني الجديد “لحظة غضب”، والذي طرحت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية WATCH IT، بوستراته الرسمية، ومقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وطل الثنائي بتفاصيل شخصيات لم يقدماها من قبل، إذ يتضح أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الشخصيات التي يقدمها خلال شهر رمضان القادم ٢٠٢٤، فظهر شاهين وهو شخص أصلع ذو ملامح متجهمة وبائسة، فيما ظهر قاسم بدور شاب يميل إلى إلشعبية بطريقة جديدة عليه.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب

ويعتبر مسلسل لحظة غضب أحدث أعمال منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

وطرحت منصة watch it البوستر التشويقي الأول لمسلسل" لحظة غضب" واتسم البوستر الدعائي الأول للمسلسل بالتشويق والغموض.

 

على قاسم
على قاسم
محمد شاهين
محمد شاهين
محمد شاهين وعلي قاسم WATCH IT البوسترات لمتحدة للخدمات الإعلامية لحظة غضب

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