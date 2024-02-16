مشاهدات مرتفعة لبرومو مسلسل نيللى كريم "فراولة"

أفرجت خلال الساعات الماضية الشركة المنتجة لمسلسل نيللي كريم الجديد “فراولة”، عن البرومو الدعائي للعمل والذي أحدث حالة نجاح كبيرة على كافة مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

ولقي البرومو العديد من ردود الأفعال المميزة والتي أظهرت خلالها رؤية العمل الكوميدية وانتظار الجمهور وتعطشه لمتابعة الكوميدية التي تقدمها نيللي كريم هذا العام، وحقق مشاهدات عالية، إذ اتسم البرومو بشكل كوميدي كبير يظهر الحالة العامة للمسلسل الرمضاني الجديد.

مسلسل "فراولة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية "فراولة" التي يظهر البرومو ممارستها العلاج باستخدام البلورات والأحجار ذات القوة الخاصة، وأيضا أسلوب التنويم المغناطيسي.

وكانت قد نجحت نيللي نجاحًا منقطع النظير في التجارب الكوميدية، مثل تجربتها في مسلسل "بـ١٠٠ وش" الذي اتسم بالكوميديا التي تعتمد على الجماعة، والتي يتوقع الكثيرون أن يعتمد "فراولة" على ذات الكوميديا الجماعية من خلال باقة نجوم الكوميديا اللامعين الذين يضمهم.

مسلسل "فراولة" تدور قصته حول فراولة، ابنة أحد حراس العقارات في منطقة الزمالك، والتي ترغب في الانتقال من حياة الفقر والحاجة التي تعيشها هى وأسرتها إلى حياة الثروة والمشاهير.

أبطال فراولة

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.