الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" يواصل التألق ويتصدر "البوكس أوفيس" المصرى.. ومنى زكى ثانيًا

بوستر الحريفة
بوستر الحريفة

تصدر فيلم الحريفة إيرادات السينما ليلة، أمس الخميس، بإجمالي إيرادات وصلت إلى مليون و808 آلاف جنيه، وسط منافسة متوسطة من جانب فيلم رحلة 404 الفنانة منى زكي الذي حل ثانيا.

أبطال الفيلم

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج شركتي "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك في بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو.

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 قصة  فيلم "الحريفة" 

وتدور قصة  فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم رحلة 404 في المركز الثاني

وحصد فيلم رحلة 404، مثلما أشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، أن فيلم منى زكي قد حقق أمس إيراد وصل الى 987 ألف جنيه مقتربا من المليون.
فيلم رحلة 404، يضم في بطولته كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.

"أبو نسب" في المركز الثالث للإيرادات

وحصد فيلم أبونسب للفنان محمد عادل إمام إيرادات متوسطة وصلت إلى 404 آلاف جنيه ليحصد المركز الثالث، ويتراجع فيلم الاسكندراني للفنان محمد عادل امام للمركز الرابع بايراد وصل إلى ٢٦١ الف جنيه فقط فيما حل خامسا فيلم ظافر العابدين انف و٣عيون بإيراد وصل ١٥٧ ألف جنيه فقط.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.
أما فيلم "الإسكندرانى" هو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

ابطال وقصه فيلم الحريفة الحريفة منى زكي الفنانة منى زكي سينرجي فيلمز رءوف السيد

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