الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مستوحى من مسلسل كورى.. "بين السطور" يتصدر الترند

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

تصدر مسلسل "بين السطور" ترند مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أولى حلقاته، فهو يعد من أبرز المسلسلات التي بدأت مؤخرًا وتحظى باهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي، وفي السطور التالية سنرصد كل ما تود معرفته عنه.

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المسلسل مستوحى في الأساس عن الدراما الكورية، وهو مسلسل Misty من إنتاج عام ٢٠١٨، لحياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الآخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته.

تفاصيل بين السطور

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء چاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.

أبطال مسلسل بين السطور أحداث مسلسل بين السطور إعادة عرض مسلسل بين السطور أولى حلقات مسلسل “بين السطور” الحلقة 7 مسلسل بين السطور

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